Sun: разъяренный слон убил человека в индуистском храме в Индии

03 мая, 10:52

Происшествия
Разъяренный слон убил человека в индуистском храме в Индии

Фото: 123RF.com/faabi

Разъяренный слон убил человека в индуистском храме Махавишну в индийском штате Керала. Об этом сообщает британское издание Sun.

По данным СМИ, животное привезли для участия в церемонии благословения. Слон хоботом пробил припаркованный легковой автомобиль, перевернул его на бок и возник клыки в дверь.

Журналисты рассказали, что животное крушило все в течение 2 часов. Слон также насмерть затоптал 40-летнего мужчину, который и пригнал животное к храму. При этом долгое время слон оставался рядом с телом человека, угрожая всем, кто пытался приблизиться, и препятствуя оказанию медпомощи, говорится в статье.

Уточняется, что еще один человек получил ранения, его госпитализировали. Животное смогли усмирить с помощью дротика с транквилизатором, после чего его привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем.

Издание указало, что похожий инцидент произошел в тот же день в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда. Там слон затоптал 25-летнего помощника дрессировщика. Человек скончался по дороге в больницу.

Ранее в Малайзии крокодил напал на 5-летнюю девочку, которая играла у воды. Инцидент произошел в районе Лахад‑Дату провинции Сабах. Очевидцы рассказали, что рептилия схватила ребенка и почти мгновенно скрылась. Свидетели не успели предпринять никаких действий и сразу после случившегося обратились к спасателям.

животныепроисшествияза рубежом

