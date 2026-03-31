31 марта, 10:18

Происшествия

Пенсионерка в Польше врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана

Фото: depositphotos/johan10

Пенсионерка из польского города Воломин врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана, рассказали РИА Новости правоохранители и представители местного госпиталя.

По словам сотрудника полиции, 78-летняя женщина гуляла со своей собакой, когда на нее из кустов выскочил кабан. Он повалил пенсионерку на землю и начал ее кусать. Однако местная жительница не растерялась и, помимо того, что звала на помощь, била и пинала дикое животное.

Несмотря на серьезные повреждения, женщина обратилась в больницу самостоятельно. На ее теле обнаружены многочисленные ушибы и глубокие укусы, а также вырван фрагмент кожи.

Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Ее обследовали в том числе на предмет бешенства и продолжают оказывать медицинскую помощь.

Ранее крокодил напал на многодетную мать и растерзал ее во время рыбалки в Индии. По данным СМИ, 37-летняя Лашкими Далей ловила рыбу на берегу реки Гобари. Крокодил выскочил из водоема и утащил женщину под воду.

Спасатели, лесные рейнджеры и жители соседней деревни приступили к поискам женщины. В результате они нашли останки Далей, крокодил съел половину тела жертвы. Далей вместе с мужем воспитывала трех малолетних дочерей.

