Форма поиска по сайту

Новости

21 мая, 15:57

Сергей Жуков рассказал о потере группой "Руки Вверх!" заработанных денег

Основатель и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился воспоминаниями о том, как поп-коллектив потерял все заработанные в большом туре деньги из-за дефолта 1998 года.

"У нас вся "Газель" была завалена деньгами, это были огромные черные мешки для мусора с деньгами. Раньше же не было банковских карт, только наличные", – рассказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, во время тура группа дала концерты в 20 дворцах спорта. Именно тогда в стране произошел дефолт.

Как вспомнил музыкант, ему позвонили и спросили, может ли коллектив быстро попытаться поменять эти деньги, так как они совсем скоро превратятся в 100 долларов. В итоге группа потеряла их за секунду.

При этом, отметил Жуков, он все равно благодарен непредсказуемым девяностым, так как именно тогда "Руки Вверх!" стали известными и завоевали любовь зрителей.

Ранее Жуков рассказал, что в девяностые группа была связана с рэкетирами из Ореховской ОПГ. Он пояснил, что тогда банды контролировали районы. Так как музыканты на тот момент жили в столичном Орехове-Борисове, их "крышевала" именно Ореховская группировка.

