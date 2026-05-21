Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:32

Транспорт

Открыть шлагбаум во дворе теперь можно в приложении "Парковки России"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В приложении "Парковки России" теперь можно открыть дворовой шлагбаум, установленный по упрощенной программе "Московского паркинга", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что функция работает только в обновленной версии приложения.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в приложение, открыть раздел "Шлагбаумы" и авторизоваться через аккаунт на mos.ru. Там отобразятся шлагбаумы, привязанные к адресу пользователя. Затем предстоит выбрать нужное устройство и нажать кнопку "Проезд открыт".

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городские цифровые сервисы. В приложении "Парковки России" множество полезных для водителей функций. Последнее новшество – управление дворовыми шлагбаумами", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, по его словам, водители смогут использовать одно приложение и для оплаты городских парковок, и для въезда в свой двор.

Ранее сообщалось, что на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова – появился сервис автоматической оплаты проезда. Как отмечал Ликсутов, в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика