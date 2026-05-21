Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:46

Экономика

Российские банки усилят контроль при внесении крупных сумм наличных

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Центробанк РФ рекомендовал банкам усилить контроль за крупными внесениями наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мера объясняется риском отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание будут обращать на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

При этом, по утверждению ЦБ, такие меры не коснутся физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении и репутации.

Ранее в ЦБ заявили, что россияне в ходе акции "Монетная неделя" вернули в денежный оборот свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Акция проходила не только в банках и магазинах, но и в кассах ряда пригородных железнодорожных вокзалов.

Москвичам посоветовали вложиться в золото вместо иностранной валюты

Читайте также


экономика

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика