21 мая, 14:19

Песков: Кремль не располагает данными о якобы заблокированных в Ормузском проливе моряках

В Кремле не располагают информацией о якобы заблокированных в Ормузском проливе российских моряках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В телеграм-каналах ранее появилась информация о том, что около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Нет, ничего не известно. <…> Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев, наш Минтранс получает", – отметил Песков.

Ситуация в Ближневосточном регионе обострилась в конце февраля после нанесения превентивного удара со стороны Израиля и США по Ирану. Исламская Республика ответила атаками по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Параллельно с этим Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства и предупредил, что будет уничтожать все корабли, которые попытаются нарушить этот запрет, включая нефтяные танкеры.

В апреле США установили блокаду канала, а позже президент Штатов Дональд Трамп заявил о планах начать военную операцию для обеспечения свободы судоходства.

