21 мая, 13:57

Культура
WSJ: анонимный коллекционер купил картину Бэнкси за 18 млн долларов

Фото: fair-warning.com

Картина британского художника Бэнкси "Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже" продана за 18 миллионов долларов на аукционе Fair Warning в Соединенных Штатах. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

На сайте Fair Warning указано, что эта работа от 2012 года оценивалась в 13–18 миллионов долларов. Художник написал ее на холсте размером 59 на 69,5 сантиметра красками из аэрозольного баллончика.

"Картина в серых тонах, на которой изображена маленькая девочка, смотрящая на улетающий красный воздушный шар, была продана за 18 миллионов долларов <...>. Работа, купленная анонимным коллекционером из США, делавшим ставки по телефону, достигла верхней оцениваемой границы и теперь является третьей самой дорогой проданной работой художника", – сказано в публикации американского издания.

Самыми дорогими работами британца до сих пор являются "Изменивший правила игры" и "Любовь в мусорном ведре". Их приобрели за 23,2 и 25,4 миллиона долларов соответственно.

Газета отметила, что последний акцион стал большим испытанием для Бэнкси и его ценности на рынке. Ведь недавно журналисты раскрыли личность творца. Агентство Reuters провело расследование и выясняло, что настоящее имя художника – Робин Ганнингем. Однако позже он его сменил и стал Дэвидом Джонсом.

