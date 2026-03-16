Reuters: адвокат Бэнкси просил не публиковать настоящее имя художника

Раскрыта личность английского стрит-арт художника Бэнкси, сообщило агентство Reuters. Подробности многолетнего журналистского расследования – в материале Москвы 24.

Фото: Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/banksy

Агентство Reuters 13 марта опубликовало многолетнее расследование по поводу личности английского уличного художника Бэнкси, который десятки лет оставался анонимным.

В своем материале журналисты отметили, что побеседовали более чем с десятком инсайдеров. И хотя многие поделились деталями его жизни и карьеры, никто не раскрыл личность художника напрямую. Например, владелец галереи и арт-дилер Роберт Кастерлайн считает, что однажды на аукционе мог видеть Бэнкси. Однако он повторил журналистам то, что говорят в кругу друзей, партнеров, коллекционеров и критиков анонимного мастера.





Роберт Кастерлайн владелец галереи и арт-дилер Я не хочу быть тем, кто разоблачит Бэнкси.

Сотрудники агентства также изучили доступные снимки, на которых было скрыто лицо уличного мастера, но "содержалась важная информация", а также не публиковавшиеся ранее судебные документы и полицейские отчеты по поводу давнего правонарушения Бэнкси. Одна из обнаруженных бумаг "неопровержимо раскрыла истинную личность" художника.

В итоге журналисты сделали вывод, что под псевдонимом Бэнкси скрывается Дэвид Джонс. При этом в 2008-м он сменил имя, а ранее его звали Робин Ганнингем. Этот факт журналистам подтвердил бывший менеджер художника Стив Лазаридес. Он отказался назвать новое имя Бэнкси, однако сотрудники Reuters сопоставили имеющиеся факты. Большую роль в разоблачении сыграла поездка граффитчика с другим художником, а также одним из основателей группы Massive Attack Робертом Дель Наи на Украину в ноябре 2022-го.

Авторы расследования также предположили, что Ганнингем специально сменил имя на одно из самых популярных в Великобритании: Дэвиды Джонсы настолько распространены, что этот факт помогает мастеру оставаться незамеченным.

Примечательно, что в 2008-м газета The Mail on Sunday уже писала, что подошла к раскрытию личности Бэнкси "настолько близко, насколько это вообще возможно", заявив, что уроженец Бристоля Робин Ганнингем и есть анонимный художник.

В статье Reuters указано, что издание попыталось связаться с Бэнкси, но не получило ответа. При этом с журналистами вышел на связь адвокат Марк Стивенс и заявил, что его клиент "не согласен со многими деталями, содержащимися в запросе". Он также "настоятельно призвал" не публиковать расследование, потому что это нарушит неприкосновенность частной жизни художника, поставит в опасность и помешает творчеству. Он также не опроверг, но и не подтвердил обнаруженную информацию.

Адвокат отметил, что работа "анонимно или под псевдонимом служит жизненно важным общественным интересам".

"Это защищает свободу выражения мнений, позволяя творцам говорить правду власти, не опасаясь мести, цензуры или преследования, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, как политика, религия или социальная справедливость", – добавил Стивенс.

От вандала до национального достояния

Фото: Getty Images/Anadolu/Contributor

Бэнкси – один из самых загадочных художников. Его картины стали появляться по всему миру с 1990-х годов, а личность десятилетиями скрывалась и поэтому часто обсуждалась.

Граффитчик прославился рисунками с острым социальным подтекстом. Например, одной из самых знаменитых работ Бэнкси стала "Человек, швыряющий цветы" (2003): на нем мужчина в маске бросает в невидимого врага не камень, а растения. Считается, что художник выразил надежду, что когда-нибудь люди начнут выяснять отношения не с помощью вооруженных конфликтов, а более дипломатичными способами.

Работа 2004 года "Напалм" также направлена на критику военных конфликтов и общества потребления. А в 2006-м Бэнкси нанес граффити "Голый человек" на стену венерологической клиники на Парк-стрит в центре Бристоля. Картина изобразила обнаженного любовника, который зацепился за подоконник, в то время как из окна выглядывает ревнивый муж, сдерживаемый супругой в нижнем белье. Городские власти решили сохранить рисунок и даже восстановили его после того, как он был расстрелян из пейнтбольного ружья.

Бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес в беседе с Reuters отметил, что мастерство маскировки началось как способ обмануть полицию. Позже анонимность стала неотъемлемой частью бренда, но, по словам Стива, превратилась в бремя. К концу сотрудничества с граффитчиком Лазаридес тратил слишком много времени на поддержание и сохранение ореола таинственности.





Стив Лазаридес бывший менеджер Бэнкси Думаю, это стало хорошей шуткой, а потом, если хотите услышать мое честное мнение, это превратилось в болезнь.

По данным Reuters, поначалу Бэнкси был источником раздражения для властей, которые считали его вандалом, но теперь стал национальным достоянием Великобритании. В одном из опросов местные жители оценили его популярность выше, чем у Рембрандта и Моне, а в другом – его картина "Девочка с воздушным шаром" была признана любимым произведением искусства, созданным в стране.

