Россиянам посоветовали не публиковать фото билетов перед отпуском

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Публикации в социальных сетях до и во время отпуска могут стать источником информации для мошенников. Лучше не давать понять, что дом или квартира остаются без присмотра. Об этом замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил в разговоре с RT.

"Не стоит заранее публиковать даты отпуска, фотографии билетов, посадочных талонов, бронирований гостиниц, виз, паспортов, страховых полисов, банковских карт и любых документов с QR-кодами, штрихкодами или номерами. Даже если часть данных закрыта, по оставшимся реквизитам иногда можно восстановить маршрут, номер бронирования, авиакомпанию, отель, дату вылета, фамилию пассажира или получить доступ к управлению бронированием", – рекомендовал он.

По его словам, на посадочных талонах можно увидеть номер билета, PNR-код, программу лояльности и другие важные данные, позволяющие получить дополнительные сведения о поездке. Пермяков посоветовал не давать геометки в режиме реального времени.

Эксперт рекомендовал выкладывать фотографии из отеля, ресторана, аэропорта или с пляжа уже по возвращении. Ведь в открытом аккаунте эту информацию могут увидеть посторонние лица, в том числе и мошенники. Лучше на время отдыха вообще закрыть профиль и ограничить число видящих посты людей. Кроме того, не стоит добавлять незнакомцев в друзья.

Желательно попросить родных тоже ничего не выкладывать и не отмечать людей на снимках, не писать комментарии. Что касается квартиры, то нужно не показывать очевидные признаки отсутствия: выключенный свет, переполненный почтовый ящик или стоящую без движения машину.

Специалист предложил договориться с соседями, друзьями или родственниками о периодической проверке почты, входной двери. Автомобиль лучше переставить в безопасное место или попросить кого-то периодически его проверять. Перед отъездом из дома нужно перекрыть воду, закрыть окна, балконные двери, отключить электроприборы.

Ранее стало известно, что туры в Турцию и Таиланд подешевели. Теперь цены на них на уровне 2020 года. Причиной этого назвали падение курса рубля. К примеру, отдохнуть в Анталье пять дней можно за 40 тысяч рублей, а Пхукет обойдется в 74 тысячи рублей на двоих.

