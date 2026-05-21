Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:40

Технологии

Робот в Китае исполнил лунную походку, упал и "уснул"

Видео: Москва 24

В Сети завирусились кадры, на которых видно, как в Китае робот-гуманоид упал во время исполнения лунной походки и "уснул".

Во время выступления робот не удержал равновесие на ступеньках. В результате он упал, а затем перестал двигаться, поэтому его вынесли со сцены. Пользователи в соцсетях с юмором отреагировали на произошедшее. В частности, некоторые написали, что "танцор" слишком молод, поэтому после происшествия он сразу "уснул".

Роботы модели G1, разработанные компанией Unitree Robotics, в последнее время активно принимают участие в развлекательных мероприятиях. В частности, они демонстрируют танцевальные номера, элементы боевых искусств и иные выступления с людьми.

Ранее в Китае робототехническая компания Galbot научила робота-гуманоида играть в большой теннис. Робот, играя с человеком, держал ракетку в руках и перемещался по теннисному корту, распознавая летящий мяч, который ему удавалось отбивать разной техникой – форхендом и бэкхендом.

В Китае активно обучают человекоподобных роботов разным движениям и свободному перемещению в пространстве. Многие из них уже умеют танцевать, бегать, делать акробатические трюки и показывать навыки боевых искусств. Только в прошлом году 140 китайских компаний представили более 330 моделей андроидов.

Читайте также


технологииза рубежом

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика