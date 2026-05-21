Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:35

Город

Сервис "Моспитомец" объединил все городские приюты для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Моспитомец" на mos.ru объединил все 13 городских приютов Москвы и собрал более тысячи анкет питомцев. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Его функции были продемонстрированы на Форуме гуманного отношения к животным, который недавно прошел в Москве. Там собрались представители власти, зообизнеса и организаций, помогающих четвероногим друзьям.

На форуме стало известно, что Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и еще семь регионов стали лучшими в работе с бездомными животными. Участники смотрели на то, как они регулируют эту ситуацию.

В высокий рейтинг столицы внес вклад и "Моспитомец". Все подопечные приютов из его каталога здоровы, привиты и чипированы.

Руководитель проекта "Моспитомец" Марина Максимова в ходе панельной дискуссии "Дружественная среда для питомцев и их владельцев" подчеркнула, что все животные в каталоге полностью готовы к переезду в новый дом. Сервис формирует подходящие условия для поиска питомца. Например, там есть фильтры, которые позволяют подобрать его исходя из своих запросов.

После выбора вида, окраса, шерсти и возраста программа предложит подходящие анкеты. Останется только записаться в приют для знакомства с питомцем. После этого с потенциальным хозяином свяжется один из сотрудников, который поможет подобрать дату и время посещения.

При посещении приюта можно будет взаимодействовать с животным и сделать окончательный выбор. В этом случае необходимо подписать договор ответственного содержания. На это, как правило, дают три дня.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что в анкетах также есть описание характера каждого питомца и его фотографии. Кроме того, сервис собрал советы по уходу за животным и подготовке к его переезду.

В сервисе также есть раздел "Волонтерство" для тех, кто хочет помогать приютам. Там можно узнать, что лучше привозить с собой и когда посещать животных. А благотворительный сервис на mos.ru позволяет сделать пожертвование.

Кроме того, на форуме обсуждался и новый проект "Школа ответственного хозяина", который рассказывает о жизни с четвероногим другом в городе. Советы дают кинологи, ветеринарные врачи, фелинологи, а также волонтеры.

Основными темами программы стали меры для гуманного обращения с животными. Эксперты обменивались лучшими практиками, обсуждали законодательство. Поднимались и вопросы регистрации и учета домашних питомцев, формирования комфортной для них инфраструктуры, помощи приютам.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов. Мероприятия пройдут летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец".

В Москве откроют около 1,5 тыс пунктов вакцинации животных

Читайте также


животныегород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика