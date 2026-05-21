Сервис "Моспитомец" объединил все городские приюты для животных

Сервис "Моспитомец" на mos.ru объединил все 13 городских приютов Москвы и собрал более тысячи анкет питомцев. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Его функции были продемонстрированы на Форуме гуманного отношения к животным, который недавно прошел в Москве. Там собрались представители власти, зообизнеса и организаций, помогающих четвероногим друзьям.

На форуме стало известно, что Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и еще семь регионов стали лучшими в работе с бездомными животными. Участники смотрели на то, как они регулируют эту ситуацию.

В высокий рейтинг столицы внес вклад и "Моспитомец". Все подопечные приютов из его каталога здоровы, привиты и чипированы.

Руководитель проекта "Моспитомец" Марина Максимова в ходе панельной дискуссии "Дружественная среда для питомцев и их владельцев" подчеркнула, что все животные в каталоге полностью готовы к переезду в новый дом. Сервис формирует подходящие условия для поиска питомца. Например, там есть фильтры, которые позволяют подобрать его исходя из своих запросов.

После выбора вида, окраса, шерсти и возраста программа предложит подходящие анкеты. Останется только записаться в приют для знакомства с питомцем. После этого с потенциальным хозяином свяжется один из сотрудников, который поможет подобрать дату и время посещения.

При посещении приюта можно будет взаимодействовать с животным и сделать окончательный выбор. В этом случае необходимо подписать договор ответственного содержания. На это, как правило, дают три дня.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что в анкетах также есть описание характера каждого питомца и его фотографии. Кроме того, сервис собрал советы по уходу за животным и подготовке к его переезду.

В сервисе также есть раздел "Волонтерство" для тех, кто хочет помогать приютам. Там можно узнать, что лучше привозить с собой и когда посещать животных. А благотворительный сервис на mos.ru позволяет сделать пожертвование.

Кроме того, на форуме обсуждался и новый проект "Школа ответственного хозяина", который рассказывает о жизни с четвероногим другом в городе. Советы дают кинологи, ветеринарные врачи, фелинологи, а также волонтеры.

Основными темами программы стали меры для гуманного обращения с животными. Эксперты обменивались лучшими практиками, обсуждали законодательство. Поднимались и вопросы регистрации и учета домашних питомцев, формирования комфортной для них инфраструктуры, помощи приютам.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов. Мероприятия пройдут летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец".

