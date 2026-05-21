21 мая, 11:36

Общество

В Рособрнадзоре исключили устный экзамен по истории для 11-х классов

Рособрнадзор не собирается вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев во время горячей линии на "Радио РБК", посвященной государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом году.

Однако Музаев напомнил, что с 2028 года ученики 9-х классов будут сдавать устный экзамен по истории. Данный предмет глава Рособрнадзора назвал важным, а также уточнил, что тест по нему станет уже третьим в списке обязательных.

Устный экзамен по истории будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Планируется, что нововведение станет форматом допуска к ГИА и будет назначаться на январь – апрель.

В свою очередь, история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году. Как пояснял Музаев, выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на экзамене через два года. В связи с этим 2026 год было решено сделать переходным.

