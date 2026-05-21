21 мая, 11:58

Происшествия

Пострадавшие при пожаре в Лобне дети находятся в состоянии средней тяжести

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Две девочки, пострадавшие при пожаре в Лобне, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он рассказал, что детей на вертолете доставили из Лобненской больницы в Детский центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. С ними все это время находится их тетя.

Губернатор добавил, что в течение 1–2 дней медики проведут необходимые обследования, чтобы убедиться, что больше никаких травм девочки не получили. Врачи сделают все для их скорейшего восстановления и понаблюдают за ними некоторое время после выписки.

"Мы на связи со всеми семьями, поможем со всем необходимым. Желаю девочкам скорейшего и полного выздоровления", – написал он.

По словам Воробьева, в доме произошел взрыв газа. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

Об инциденте стало известно утром 21 мая. Загорелась квартира на третьем этаже жилого дома № 8 на улице Калинина. В результате взрыва в доме обрушилась межквартирная стена.

При пожаре пострадали пять жильцов двух квартир. Двое из них – девочки в возрасте 11 и 3 лет. Всех пострадавших госпитализировали. У несовершеннолетних выявлено отравление продуктами горения. Несмотря на усилия врачей, мужчина 35 лет и женщина 32 лет скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Региональная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

