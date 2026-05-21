21 мая, 12:33

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 4 километров дорог будут построены и реконструированы в Даниловском районе Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.

В настоящее время, по словам мэра, специалисты завершают проектирование улично-дорожной сети. Согласно плану, под обновление подпадут участки Кожевнической и Дербеневской улиц, а также улицы Кожевнический Вражек и съезда на нее. Вместе с тем работы будут проведены на 700 метрах Летниковской улицы, 3-м Кожевническом переулке и части 2-го Кожевнического переулка.

Параллельно с этим специалисты займутся возведением Проектируемого проезда № 1010, который свяжет 2-й Павелецкий проезд со въездом в жилой комплекс "Эра". В свою очередь, для соединения трассы с Дербеневской улицей будет создан Проектируемый проезд № 5.

В число других запланированных работ градоначальник включил строительство и реконструкцию Проектируемого проезда № 1 от 2-го Павелецкого проезда до Даниловской набережной и создание Проектируемого проезда № 3, который соединит Дербеневскую и Летниковскую улицы.

Вместе с тем для удобства жителей и работников новых жилых и деловых комплексов будет запущен маршрут наземного транспорта, который свяжет эти объекты со станцией метро "Павелецкая" и платформой Дербеневская.

"Завершить реализацию проекта планируем в 2028 году. В результате улучшится транспортная ситуация в Даниловском районе, в том числе вокруг строящихся жилых комплексов", – заключил Собянин.

Тем временем продолжается строительство путепровода, который свяжет районы Аэропорт и Савеловский с Коптево. Его выполнят волнистой формы. Длина путепровода составит 450 метров, он соединит улицы 8 Марта и Приорова. Из-за того, что объект будет пересекать участок железной дороги, его выполнят с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2 и Рижского направления Московской железной дороги.

Собянин: Краснобогатырская улица после реконструкции станет четырехполосной

мэр Москвыгород

