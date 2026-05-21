Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:31

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Каширский назвал клеща Varroa причиной сокращения пчелиных семей в России

Энтомолог назвал причины сокращения пчелиных семей в России

Фото: 123RF.com/dziajda

Основной причиной сокращения пчелиных семей в России является клещ Varroa. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал энтомолог Александр Каширский.

Ранее доцент кафедры института "Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана" Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков в беседе с "Газетой.ру" заявил, что с 2015 по 2024 год число пчелиных семей уменьшилось почти на миллион – до 2,5 миллиона. В Черноземье, Поволжье и Краснодарском крае потери ощутимее всего.

Каширский признал, что проблема сокращения популяции домашних пчел в России действительно существует.

"Основная причина – клещ Varroa, который их атакует, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть. Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами", – уточнил он.

По словам эксперта, сейчас, в частности, выводятся породы, способные сопротивляться клещам. Например, путем скрещивания с африканской пчелой. Однако некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей.

Кроме того, добавил Каширский, россияне часто закупают семьи пчел из-за границы – в Индии. При этом местные виды нередко улетают от пасечников и селятся в дуплах деревьев. В России зимой они гибнут от мороза.

"Нужно поддерживать российские породы, более приспособленные к местным условиям. Также важно, чтобы пасечники всегда уделяли много внимания пчелиным семьям, тогда проблемы будут решаться", – считает энтомолог.

Исконно дикие пчелы важны как опылители растений. В Западной Европе из-за интенсивного сельского хозяйства с большим количеством химии и монокультур их становится меньше. Поэтому сейчас строят небольшие дома, привлекающие одиночных пчел. Вместе с тем в России проблема пока не так остра.

"Одиночные часто меньше по размеру, чем медоносные, и вообще не агрессивны. Из жалящих насекомых наиболее агрессивна домашняя медоносная пчела, но она нападает только при защите гнезда. Поэтому главное при встрече с этими насекомыми – вести себя спокойно", – заключил Каширский.

Ранее сообщалось, что тематическая программа ко Всемирному дню пчел пройдет в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева и "Биокластере" 23 мая. Гостей ждут мастер-классы, лекции и увлекательные рассказы не только о пчелах, но и о других насекомых. В павильоне № 28 "Пчеловодство" можно будет посетить выставку "Жужжащий мир".

Читайте также


животныеобществоэксклюзив

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика