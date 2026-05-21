21 мая, 11:56

МИД: Россия обеспокоена вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России обеспокоены вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что власти <...> смогут в возможно короткие сроки купировать вспышку болезни", – сказала Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, Россия будет всячески помогать в этом вопросе. В частности, для проведения эпидемиологического расследования в регион отправится группа специалистов Роспотребнадзора.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури в ДР Конго – поступили 5 мая. В республике и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной ЧС эпидемию лихорадки.

Минздрав Уганды временно запретил рукопожатия в целях борьбы с Эболой. В свою очередь, посольство в ДР Конго обратилось к россиянам с рекомендацией воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с текущей вспышкой заболевания.

По последним данным, число подозреваемых случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго и Уганде превысило 600, а количество предполагаемых смертей достигло 139. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует.

Риск распространения лихорадки Эбола в России минимален

