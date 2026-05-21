Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:11

Шоу-бизнес

Звезда "Ворониных" Волкова рассказала о перенесенной операции

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", сообщила, что ей сделали операцию по удалению новообразования. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Операция позади, все прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное как-никак", – написала Волкова.

По ее словам, специалисты нашли опухоль случайно, когда она проходила обычное медицинское обследование. Артистка добавила, что никаких симптомов она не фиксировала, но "процессы уже шли".

Волкова посоветовала всем женщинам ответственно подходить к своему здоровью и регулярно приходить в медучреждения. По мнению актрисы, нужно хотя бы раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдавать обычные анализы.

Звезда "Ворониных" отметила, что сейчас время ускорилось и болезни стали развиваться быстрее.

Ранее австралийская певица Кайли Миноуг поделилась новостью о том, что второй раз перенесла рак. Впервые врачи диагностировали у нее онкологию в 2005 году, потом – в 2021-м. Миноуг дважды победила болезнь.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика