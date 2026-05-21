Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:01

В мире

В Малайзии призвали принять жесткие меры против фейкового аккаунта короля в TikTok

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Королевский дворец Малайзии призвал принять жесткие меры против создателей фейкового аккаунта султана Ибрагима в TikTok. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дворца.

Утверждается, что аккаунт Sultan Ibrahim Ismail размещал фотографии монарха вместе с ложными утверждениями о нем. В частности, сообщалось, что король якобы "любит есть свинину" (является табу в мусульманской Малайзии. – Прим. ред.).

"Это обвинение является серьезным оскорблением, совершенным со злым умыслом, и особенно чувствительно с учетом того, что Его Величество является малайским правителем и главой ислама", – говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, на странице опубликовали изображение, на котором лицо короля было прифотошоплено к телу животного. Во дворце назвали это оскорбительным и глубоко безответственным.

Ранее британская радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III, после чего прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения.

По их словам, это случилось из-за "ошибки компьютера". На радио есть программа, заранее записанная на случай смерти монарха.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика