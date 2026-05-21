21 мая, 11:01

Суммарный коэффициент рождаемости в селах РФ стал минимальным за 35 лет

Фото: depositphotos/mathom

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России стал самым минимальным с 1990 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

Выяснилось, что СКР по итогам 2025 года составил 1,464. Это число означает, сколько в среднем родила бы одна жительница России на протяжении всего репродуктивного периода, от 15 до 50 лет, при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется данный показатель. В это же время величина СКР не зависит от возрастного состава населения.

Самый высокий коэффициент зафиксировали в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Тыве – 2,751, 2,619, 2,526 соответственно. Самый низкий СКР выявили в Ленинградской области, Севастополе и Мордовии – 0,833, 0,849 и 0,855 соответственно.

Суммарный коэффициент рождаемости всего населения страны в целом составил 1,361, а только городского населения – 1,327. По сравнению с 2024 годом коэффициент снизился не только на сельских территориях, но и в целом по всей стране.

Пик сельского СКР пришелся на 1990 год, когда он был на уровне 2,6. Затем он падал до 1999 года, но немного вырос к 2003 году. Следующий пик повышения пришелся на 2014 год, но затем СКР стал вновь ежегодно падать.

По словам директора Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Панина, статистика СКР во многом остается "лукавой". Например, показатель в селах юга страны находится на уровне 1,8–2, но доля многодетных семей здесь в 3,5 раза выше, чем в мегаполисах.

Кроме того, из-за закрытия части роддомов и концентрации качественной медпомощи в городских центрах сельские жители вынуждены рожать в городах, что искажает территориальную статистику. По оценкам Панина, интерес к сельскому образу жизни может начать расти уже в ближайшие годы.

По версии гендиректора Аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, отток активного населения трудоспособного и фертильного возраста из сельской местности в города идет давно и к настоящему времени уже в основном завершился.

В большей части страны, за некоторыми исключениями, деревня уже не играет роль основного источника пополнения населения. Также средний возраст жителей сельских территорий превышает аналогичный среди горожан, что также влияет на демографию, уверен Федоров.

При этом все разговоры о дезурбанизации остаются разговорами, сказал гендиректор ВЦИОМ. Он уверен, что в селе все еще мало очень доходной и престижной работы, слабо развита физическая и социальная инфраструктура, ограничены рекреационные возможности. В итоге молодежь уезжает туда, где есть будущее, то есть в города.

Текущие демографические процессы касаются и городов, и сел одновременно, считает директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. Он указывает, что снижение СКР не может быть бесконечным. Эксперт назвал ребенка значимой инвестицией, которая обрушивает доходы молодой семьи, и именно размер таких инвестиций является главным ограничением для деторождения.

В больших городах они требуются больше, чтобы ребенок стал конкурентоспособным перед взрослой жизнью, а в селах – меньше, добавил эксперт. В 2023 году в 41 регионе страны зафиксировали уровень СКР ниже среднероссийского. Поэтому с 2025 года там реализуются мероприятия по повышению рождаемости, добавили в пресс-службе Минтруда РФ. На эти цели в бюджете до 2027 года предусмотрено 12,5 миллиарда рублей ежегодно, а всего до 2030 года – 75 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в стране удается сохранять уровень рождаемости, несмотря на общемировые тенденции. Например, 18 регионов уже показали прирост – положительные показатели зафиксированы в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях. Также в числе лидеров оказались Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чукотский автономный округ.

