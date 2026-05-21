21 мая, 11:02

Происшествия

Таможенная служба пресекла канал поставки наркотиков из Европы в Россию

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Российские таможенники пресекли канал поставки наркотических веществ в посылках из европейских стран. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Выяснилось, что амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин заказывал из-за границы 27-летний житель Находки. Он продавал запрещенные вещества по всей стране через интернет. Посылки мужчина получал через подставных лиц. Теперь он задержан и арестован.

Во время обыска в квартире, где жил подозреваемый, изъяли мефедрон, МДМА, гашишное масло, гашиш и кокаин. Кроме того, таможенники обнаружили ноутбук, весы, измельчители для смешивания веществ и фасовочные зип-пакеты.

Также во время поставки очередной партии наркотиков задержали сообщника организатора схемы. За деньги он передал куратору свои паспортные данные и получил примерно 400 таблеток испанского транквилизатора.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ. Задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее таможенники пресекли в Ленинградской области канал контрабанды гашиша из Белоруссии в Россию. Стоимость данного вещества на черном рынке превышает 43,5 миллиона рублей. Наркотик перевозили в грузовике с банками краски.

В ходе расследования выяснилось, что за операцией стоял 40-летний россиянин, который выполнял указания куратора. Его задачей было проследить за доставкой товара для дальнейшей продажи в стране. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ организованной группой в особо крупном размере.

