Правоохранители РФ и Белоруссии пресекли поступление на наркорынки 65 тыс доз метадона

Правоохранители России и Белоруссии пресекли поступление на наркорынки более 65 тысяч разовых доз метадона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Предварительно, криминальным бизнесом руководил гражданин ближнего зарубежья, какой именно страны – не уточняется. Он неоднократно приезжал в Россию и изготавливал наркотик в арендованных домовладениях. Впоследствии синтетический опиоид продавался как в РФ, так и в Белоруссии.

Подозреваемый и его сообщница, гражданка России, были задержаны в феврале 2026 года в Чеховском районе Подмосковья. Правоохранители также обнаружили лабораторию, из которой изъяли более 11 килограммов метадона, прекурсоры и специальное оборудование.

Еще 2 килограмма наркотика, подготовленного для продажи, изъяли в ходе обследования другого арендованного задержанными частного дома в Можайском районе Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве к 7,5 года тюрьмы приговорили мать и сына, которые организовали подпольную нарколабораторию. В двух квартирах они обустроили плантации конопли, что позволяло выращивать ее в больших объемах. При задержании у них изъяли и другие наркотические вещества.