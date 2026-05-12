Следующие трехдневные выходные ожидают россиян в июне

В июне 2026 года россиян ждет короткая рабочая неделя и трехдневные выходные в честь Дня России. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

По ее данным, рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня. Затем последуют три выходных дня подряд – с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Она напомнила, что всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. В целом за летний период при стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными (суббота и воскресенье) россиянам предстоит отработать 65 дней, а на отдых придется 27 дней.

Ранее в Совфеде РФ предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Поводом для инициативы стала публикация Минтрудом РФ производственного календаря на 2027 год, согласно которому зимний отдых россиян составит 11 дней (с 31 декабря по 10 января), тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по три дня (1–3 и 8–10 мая).

