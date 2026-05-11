11 мая, 19:28

Bild: сирийский подросток задержан в Гамбурге по подозрению в планировании теракта

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Boris Roessler

В Гамбурге задержали 17-летнего сирийца, подозреваемого в планировании теракта в центре города, сообщает Bild.

По информации СМИ, подросток планировал совершить нападение в торговом центре, баре или полицейском участке. Правоохранители добавили, что он хотел убить "неверных" с помощью взрыва, "коктейлей Молотова" или ножа.

Во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты нож, балаклава, универсальные удобрения и жидкий разжигатель для гриля. Кроме того, по предварительной информации, он увлекался идеологией террористической организации "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России).

Помимо этого, ранее федеральная прокуратура Германии инициировала в отношении подростка психиатрическую экспертизу в рамках другого дела о возможных нарушениях закона об объединениях. Сейчас задержанный находится под стражей.

Ранее двоих россиян задержали в Крыму за причастность к диверсиям по заданию Киева. Злоумышленники собирали информацию о расположении объектов Минобороны РФ и сообщали о передвижениях колонн военной техники. Помимо этого, они поджигали релейные шкафы и оборудование станций сотовой связи.

