Песков заявил, что США пока не делали шагов для улучшения отношений с РФ

США пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле по-прежнему", – передает его слова ТАСС.

Он также добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее представитель Кремля заявил, что приглашение Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о посещении России остается в силе. Он также добавил, что Путин говорит об этом каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом.

