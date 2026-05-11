Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 19:07

Политика

Песков заявил, что США пока не делали шагов для улучшения отношений с РФ

Фото: kremlin.ru

США пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле по-прежнему", – передает его слова ТАСС.

Он также добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее представитель Кремля заявил, что приглашение Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о посещении России остается в силе. Он также добавил, что Путин говорит об этом каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом.

Читайте также


властьполитика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика