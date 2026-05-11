11 мая, 17:23

В мире

Новый штамм коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде

Фото: depositphotos/franckito

Новый штамм коронавируса найден у летучих мышей в Таиланде. При этом случаев заражения людей не выявлено, сообщило министерство цифровых технологий в экономике и обществе страны в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Исследования показывают, что этот штамм вируса обладает меньшей патогенностью и трансмиссивностью, чем COVID-19", – говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что вакцины против COVID-19 сохраняют эффективность в снижении тяжести заболевания.

Кроме того, мониторинг соцсетей показал, что тема обнаружения нового штамма привлекла наибольшее внимание общественности. В связи с этим информация была проверена и подтверждена таиландским Центром по борьбе с фейковыми новостями, отметило министерство.

Ранее китайские биологи выявили в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который может передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание. Согласно исследованию, он может попасть в человеческий организм через сырые морепродукты.

