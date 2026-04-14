14 апреля, 21:03

Nature Microbiology: в морепродуктах обнаружен вызывающий слепоту вирус

Китайские биологи обнаружили в морепродуктах вызывающий слепоту вирус

Фото: 123RF.com/freedomtumz

Китайские биологи выявили в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который может передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание, сообщает Nature Microbiology.

Согласно исследованию, вирус может попасть в человеческий организм через сырые морепродукты. У 70% пациентов, пораженных вирусом, была диагностирована персистирующая глазная гипертензия. Это заболевание вызывает сильное воспаление в глазах и высокое внутриглазное давление, а в некоторых случаях может привести к полной потере зрения.

Раньше ученые полагали, что подобные вирусы не могут поразить ткани человека и являются опасными только для морских животных. Биологи подчеркивают, что это указывает на то, что граница между видами является размытой. Это ставит под сомнение выводы о безопасности ряда вирусов для человека.

Ранее зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что прогноз относительно распространения оспы обезьян в России тревожный. Он добавил, что в ближайшем будущем эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться. По его словам, вирус быстро адаптируется к новым условиям и развитию медицины.

