Nature Microbiology: в морепродуктах обнаружен вызывающий слепоту вирус

Китайские биологи выявили в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который может передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание, сообщает Nature Microbiology.

Согласно исследованию, вирус может попасть в человеческий организм через сырые морепродукты. У 70% пациентов, пораженных вирусом, была диагностирована персистирующая глазная гипертензия. Это заболевание вызывает сильное воспаление в глазах и высокое внутриглазное давление, а в некоторых случаях может привести к полной потере зрения.

Раньше ученые полагали, что подобные вирусы не могут поразить ткани человека и являются опасными только для морских животных. Биологи подчеркивают, что это указывает на то, что граница между видами является размытой. Это ставит под сомнение выводы о безопасности ряда вирусов для человека.

