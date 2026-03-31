Академик РАН Онищенко назвал тревожным прогноз по распространению оспы обезьян в РФ

Прогноз относительно распространения оспы обезьян в России тревожный. Об этом заявил в беседе с "Абзацем" заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, в ближайшем будущем эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться.

"Контагиозность (заразность. – Прим. ред.) этого вируса пока не достигла той легкости заражения, как у гриппа, когда заболевание передается в транспорте. Ему нужен близкий контакт, длительное общение. Но если он прорвет этот барьер и станет более заразным, что является его главной целью, ситуация резко изменится", – сказал Онищенко.

Академик отметил, что вирус быстро адаптируется к новым условиям и развитию медицины. Он также напомнил, что в 1922–1923 годах 90 тысяч случаев заболевания были связаны с определенной группой мужчин, из-за привычек которых вирус смог укорениться и распространиться. В связи с этим он призвал к усилению мер по выявлению и контролю инфекции, а также к прозрачному информированию общественности.

Ранее стало известно о госпитализации в Домодедовскую больницу двух человек с подозрением на оспу обезьян. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное. В связи с выявлением случая заболевания Роспотребнадзор организовал санитарно‑эпидемиологическое расследование.

