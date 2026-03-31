Пациент с подозрением на оспу обезьян госпитализирован в Подмосковье

Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактировавший с ним человек госпитализированы в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

В настоящий момент они находятся под наблюдением медиков, уточнили в ведомстве. Как добавили представители Домодедовской больницы, куда доставили пациентов, в беседе с РИА Новости, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

В связи с выявлением случая заболевания Роспотребнадзор организовал санитарно‑эпидемиологическое расследование. Специалисты провели забор биоматериала для исследования, а также выдали предписание на проведение дезинфекции.

Ранее стало известно о еще одном заболевшем в Санкт-Петербурге. Пациента поместили в инфекционный стационар, специалисты организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре уточняли, что в туристический сезон сохраняется риск завоза инфекции. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль.

