19 мая, 18:23

IT-эксперт Константинов: количество мегапикселей не влияет на качество камеры телефона

Фото: 123RF.com/leungchopan

На качество камеры телефона не влияет количество мегапикселей, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Богдан Константинов.

"200 мегапикселей звучат впечатляюще, но к реальному качеству снимка имеют косвенное отношение", – указал эксперт.

Он пояснил, что действительно важным является размер сенсора. Чем он крупнее, тем больше попадает света, и снимок выглядит лучше в темноте.

"Сегодня хорошим уровнем считаются сенсоры формата 1/1,3, а флагманы все чаще используют почти "дюймовые" матрицы 1", – добавил он.

Среди характеристик, на которые следует обратить внимание, эксперт назвал наличие оптической стабилизации, оптического зума и качество видеозаписи. Хорошим стандартом в настоящее время, по его мнению, являются "стабильные 4K" с частотой 60 кадров в секунду.

Специалист также указал, что для обычной съемки вполне достаточно камеры с разрешением 4K и частотой 30 кадров в секунду. При этом RAW-формат и LOG-профили необходимы только для профессиональной работы. Кроме того, он отметил, что количество камер в телефоне – это не более чем маркетинговый ход.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2026 года в продажу поступит смартфон Robot Phone с роботизированным камерным блоком. Устройство оснащено системой стабилизации с четырьмя степенями свободы.

