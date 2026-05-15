Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 19:47

Технологии
Главная / Новости /

GSMArena: смартфон с робокамерой от Honor поступит в продажу в третьем квартале 2026 года

Honor назвала сроки выхода первого Robot Phone с робокамерой

Фото: honor.com

Смартфон Robot Phone с роботизированным камерным блоком поступит в продажу в третьем квартале 2026 года. Honor объявила об этом на мероприятии Cannes China Night, пишет "Газета.ру" со ссылкой на GSMArena.

Компания продемонстрировала устройство и его возможности съемки. В частности, смартфон оснащен системой стабилизации с четырьмя степенями свободы. Он также станет первым устройством, созданным в рамках партнерства Honor с ARRI – немецкой компанией, специализирующейся на производстве киносъемочного оборудования.

Большинство технических характеристик смартфона пока не разглашаются, однако компания пообещала раскрыть новые детали "в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что корпорация Apple планирует объединиться с Intel и Samsung для производства процессоров в США. СМИ отмечали, что Apple предпочитает иметь как минимум двух поставщиков для любого основного компонента.

Также указывалось на желание Apple улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа за счет локализации производства.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика