В Москву и Подмосковье придет аномальная жара из Средней Азии

Аномальную жару принесет в Москву и Подмосковье тропосферный гребень из Средней Азии, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Высокий температурный фон обеспечит перемещение из Средней Азии в центр европейской части страны теплого тропосферного гребня – атмосферного купола, состоящего из огромного объема прогретого воздуха. Кроме того, по южной и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с Черного и Каспийского морей. Это может привести к кратковременным дождям и грозам.

Синоптики напомнили, что с понедельника по пятницу, то есть с 18 по 22 мая, в столичном регионе ожидается превышение нормы среднесуточной температуры воздуха на 7–9 градусов. В Москве прогнозируется сильная жара.

Аномально жаркой погодой называется ситуация, при которой с апреля по сентябрь в течение 5 дней и больше значение среднесуточной температуры превышает климатическую норму на 7 и более градусов. Под сильной жарой, в свою очередь, подразумевается ситуация, при которой с мая по август значение максимальной температуры достигает установленного критерия. Для Москвы он равен 30 градусам, для других регионов – 35.

Ранее сообщалось, что на предстоящей рабочей неделе в Москве температура воздуха поднимется до 30–32 градусов. Горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

