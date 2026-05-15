Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 18:47

Рэпер Oxxxymiron отменил несколько концертов в Европе

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александра Зотова (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) отменил несколько концертов в Европе.

Из программы тура следует, что 23 мая должен был состояться концерт на Мальте, в Копенгагене – 14 июля, в Стокгольме – 16 июня, а 18 июня – в Осло. Однако в актуальной программе на сайте артиста данные концерты отсутствуют.

Кроме того, концерт в Хельсинки, который должен был состояться 6 июня, перенесен на 18 июня.

В 2025 году в подкасте "Дочь разбойника" несколько девушек рассказали, что рэпер их изнасиловал – по словам одной из них, Виктории Кучак, они познакомились, когда ей было примерно 13–14 лет. Когда ей исполнилось 16 лет, музыкант изнасиловал ее. Девушка также показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она училась в девятом классе, и просил интимные фотографии. Позже она написала в СК заявление с просьбой провести в отношении артиста проверку.

Еще одна девушка Вера Маркович рассказала, что познакомилась с музыкантом в 15 лет, через год у них была интимная связь, после начались отношения. В 2021 году она публично обвинила рэпера в насилии и изменах, однако позже конфликт уладили.

Движение "Зов народа" призвало СК возбудить уголовное дело в случае подтверждения фактов растления несовершеннолетних. Председатель движения Сергей Зайцев назвал рэпера "выкормышем иноагентов", который "годами промывал мозги молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России".

