МВД РФ переобъявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron

Рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) вновь объявлен в розыск в России. Это следует из базы данных МВД РФ.

Указано, что исполнителя разыскивают по статье Уголовного кодекса России. Однако конкретное название статьи не раскрывается.

Адвокаты рэпера направили апелляцию по поводу решения суда о заочном аресте артиста. Жалоба принята к рассмотрению, сказано в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Заседание по этому вопросу пройдет 1 апреля.

26 февраля 2024 года в отношении рэпера было возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иноагента. После его объявили в розыск. Спустя время суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера.

24 марта 2026 года Oxxxymiron был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд назначил ему обязательные работы сроком на 320 часов. Кроме того, исполнителю запретили в течение 2 лет размещать в публичном доступе публикации.

