Рэпера Oxxxymiron заочно приговорили к 320 часам обязательных работ

Мировой судья в Санкт-Петербурге приговорил рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) к 320 часам обязательных работ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Кроме того, музыканта лишили права размещать в публичном доступе публикации, обращения и иные материалы со сроком на 2 года.

Ранее петербургский суд заочно арестовал рэп-исполнителя. Артиста обвинили по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений".

Уголовное дело было возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года было вынесено постановление о привлечении рэпера в качестве обвиняемого, после чего его объявили в розыск. Срок меры пресечения составил 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране.

Кроме того, в марте прошлого года общественники попросили СК России проверить Oxxxymiron по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними. Поводом для этого стали признания некоторых девушек.

В частности, Виктория Кучак рассказала, что Федоров изнасиловал ее в 16 лет, а Виктория Михайлова показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она еще училась в школе.