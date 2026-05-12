12 мая, 05:58

Спасатели эвакуировали туристку с подножия горы Крузенштерна на Сахалине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал туристку с подножия горы Крузенштерна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Женщине резко стало плохо во время похода, из-за чего она не могла продолжать путь самостоятельно, и группа запросила помощь у спасателей.

Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова оперативно вылетели к месту происшествия, подняли пострадавшую на борт и доставили в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее передали врачам.

По информации заместителя начальника отряда Николая Копылова, всего в спасательной операции участвовали шесть человек.

Ранее стало известно, что семь человек на трех моторных лодках застряли во льдах на реке Лене в Якутии. Еще четыре человека остаются на острове Харыялах. Для их эвакуации из Ленска вылетел вертолет МЧС РФ.

