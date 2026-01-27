Форма поиска по сайту

27 января, 16:20

Происшествия

Спасатели сняли троих подростков со льдины на озере в Калининграде

Фото: телеграм-канал "МЧС Калининградской области"

Спасатели сняли 3 подростков со льдины на озере в Калининграде, передала пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, дети решили погулять по льду озера в парке Южном. Отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь. Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели и пожарные доставили несовершеннолетних на сушу и передали врачам для осмотра. Здоровью подростков ничего не угрожает.

Ранее в населенном пункте Пески Ленинградской области спасли 5 рыбаков. Мужчины находились на льдине, которая откололась от основного левого поля на отплыла от берега на километр. Прибывшие спасатели доставили граждан на сушу, медпомощь им не потребовалась.

Двое детей провалились под лед реки в Брянске

