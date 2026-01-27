Спасатели сняли троих подростков со льдины на озере в Калининграде

Фото: телеграм-канал "МЧС Калининградской области"

Спасатели сняли 3 подростков со льдины на озере в Калининграде, передала пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, дети решили погулять по льду озера в парке Южном. Отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь. Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели и пожарные доставили несовершеннолетних на сушу и передали врачам для осмотра. Здоровью подростков ничего не угрожает.

Ранее в населенном пункте Пески Ленинградской области спасли 5 рыбаков. Мужчины находились на льдине, которая откололась от основного левого поля на отплыла от берега на километр. Прибывшие спасатели доставили граждан на сушу, медпомощь им не потребовалась.