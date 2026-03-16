16 марта, 11:37

Общество

Сергунина: весенняя акция "День без турникетов" пройдет в столице 24–28 марта

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Весенняя акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 24 по 28 марта. К ней присоединятся около 120 компаний и производств города. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По словам вице-мэра, с момента запуска акции в 2012 году число ее участников превысило 450 тысяч. В этот раз для гостей проведут свыше 160 экскурсий и мастер-классов.

В одной из компаний москвичам и туристам представят новейших промышленных роботов. Гости узнают, где используются такие машины и как их настраивают. Кроме того, они попробуют освоить базовые навыки управления техникой.

На другом предприятии все желающие примерят на себя роль ведущего видеолекций и познакомятся с этапами подготовки обучающего контента для онлайн-платформы. В свою очередь, специалисты косметической лаборатории расскажут посетителям, как создаются рецепты новых продуктов, из чего они состоят и как контролируется качество товаров.

Во время экскурсий на производственные предприятия участники увидят, где собирают инновационные фрезерные станки, какие технологии используются при создании уличного спортивного оборудования и кто вручную расписывает лаковые шкатулки и другие деревянные сувениры.

Кроме того, гости смогут задать представителям бизнеса вопросы о стажировках и карьерных перспективах в компаниях. Для участия в акции "День без турникетов" необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

Московские парки также приглашают всех желающих на необычные экскурсионные программы для всей семьи. Например, в Парке Горького можно прокатиться на электробусе и посетить смотровую площадку на крыше арки главного входа, в музее-заповеднике "Коломенское" увидеть экспозицию "Романовы. Из Петергофа в Москву".

