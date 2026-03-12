Форма поиска по сайту

12 марта, 14:40

Культура

"Мосбилет" приглашает на экскурсии и встречи, посвященные русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Музеи и библиотеки Москвы подготовили цикл мероприятий, на которых можно будет узнать об истории русского языка, его развитии и роли в культуре. Выбрать подходящее мероприятие и купить билеты поможет сервис "Мосбилет", передает портал правительства и мэра столицы.

Узнать об истории кириллицы

В павильоне № 58 на ВДНХ работает экспозиция Музея "Слово", посвященная истории письменности. Она разделена на тематические блоки: возникновение письменности, связь текстов с жизнью общества, эволюция алфавита, устная речь и фольклор. В акустических коконах можно послушать былины и колыбельные.

Мероприятия пройдут 11–14, 17–22, 24–29, 31 марта, 1–5, 7–12, 14–18, 21–26, 28–30 апреля, 1–3, 5–10, 12–16, 19–24, 26–31 мая, 2–7, 9–14, 16–20, 23–28, 30 июня, 1–5, 7–12, 14–18, 21–26, 28–31 июля, а также 1–2 августа.

Поразмышлять о языке в жизни и культуре

Сборная экскурсия по Музею "Слово" расскажет о прошлом, настоящем и будущем кириллицы. Посетители увидят воссозданный раннехристианский храм, берестяные грамоты, келью переписчика, печатный двор Ивана Федорова и класс земской школы. Часть программы посвящена фольклору – от частушек до современных произведений.

Даты: 11–15, 17–22, 24–29, 31 марта, 1–5, 7–12, 14–19, 21–26, 28, 29, 30 апреля.

Исследовать судьбу писателей-эмигрантов

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына расскажут, как книги и издательства, созданные эмигрантами в Берлине, Париже, Сан-Франциско и других городах, помогали сохранять русский язык и культуру. Гости узнают о библиотеке Будберга, "Зеленой лампе", Нобелевской премии Бунина и писателях русского зарубежья.

Мероприятия состоятся 12 и 18 марта, 22 и 24 апреля. Возрастное ограничение – 12+.

Познакомиться с поэзией

В библиотеке № 248 в честь Всемирного дня поэзии пройдет мероприятие "Я с вами говорю стихами!" Юные участники познакомятся с электронным ресурсом "Волшебники слова", а также обсудят понятие поэзии. Детей ждут громкие чтения, игры "Доскажи словечко", "Придумай рифму" и мастер-класс "Если был бы я поэтом".

Мероприятие пройдет 21 марта, возрастное ограничение – от 6 лет.

Проверить эрудицию на квизе

В библиотеке № 200 "Истоки" в рамках "Недели поэзии народов России" состоится командный квиз "Поэты России". Для участников подготовлены несколько раундов с вопросами, которые посвящены поэзии народов страны. Также будет работать тематическая выставка "Поэзия России". Книги можно будет забрать домой при наличии читательского билета.

Мероприятие состоится 19 марта, возрастное ограничение – от 6 лет.

Побывать на пиру и в пещере чародея

В Музее Пушкина для детей 6–9 лет пройдет интерактивная программа "Едем за княжной!" по мотивам "Руслана и Людмилы". Участники примерят шлем витязя и шапку-невидимку, узнают детали поэмы и сыграют в настольные игры.

Событие состоится 29 апреля.

Погрузиться в историю книгопечатания

В библиотеке № 244 в рамках Недели детской книги пройдет встреча "В книге целый мир". Гости узнают о книгопечатании, издательских профессиях, создании иллюстраций и примут участие в мастер-классе по созданию собственной книги.

Мероприятие пройдет 28 марта, возрастное ограничение – от 6 лет.

Ранее сообщалось, что ко Дню космонавтики Московский драматический театр имени А. С. Пушкина покажет спектакль "Космос". Билеты на 9 апреля уже поступили в продажу эксклюзивно на сервисе "Мосбилет". Режиссером спектакля выступил Игорь Теплов.

