Экспозицию об архитектуре древних городов откроют в "Коломенском" 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Жители и гости Москвы с 31 марта смогут посетить новую постоянную экспозицию "Архитектура древнего города. Люди и технологии" в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Отмечается, что выставка приурочена к 103-летию со дня основания "Коломенского". Посетив ее, гости смогут ознакомиться с настоящими шедеврами музея.

"Этот проект продолжает ряд экспозиций, посвященных национальному строительному искусству", – говорится в сообщении и отмечается, что основоположником стал основатель музея и его первый директор Петр Барановский.

Особое место в экспозиции займет фрагмент дубового сруба с "подола" Московского Кремля, который подняли археологи. Кроме того, среди интересных экспонатов – колокол, сделанный мастером Дмитрием Моториным, столб из северорусской церкви с "руками-державами", а также подпорный столб из трапезной XVII века.

На выставке будут представлены самые разные материалы, включая дерево, кирпич, слюду, керамику, белый камень и металл. Расскажут посетителям и об инструментах, которыми их обрабатывали. А дети смогут поучаствовать в интерактиве, потрогав некоторые предметы и выполнив задания.

Также там можно будет увидеть некоторые московские памятники, части которых удалось спасти Петру Барановскому. Также выставка будет посвящена архитектуре самого "Коломенского" – церкви Вознесения Господня, церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи и дворцу царя Алексея Михайловича.

Вместе с тем в Государственном историческом музее (ГИМ) 18 марта откроется выставка "Люди как люди. Любят деньги". Она расскажет о роли денег в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Специально для экспозиции Музей Михаила Булгакова передал личные вещи писателя. Среди них – чернильница, подсвечник, очки и членский билет Союза писателей 1934 года.

