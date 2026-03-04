Форма поиска по сайту

04 марта, 16:41

Культура

Выставка "Люди как люди. Любят деньги" откроется в ГИМ 18 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка "Люди как люди. Любят деньги" откроется в Государственном историческом музее (ГИМ) 18 марта. Она будет посвящена роли денег в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщил гендиректор учреждения Алексей Левыкин.

"Название "Люди как люди. Любят деньги", оно взято из самого текста романа и, так сказать, определяет одну из задач, которую поставил, в принципе, легендарный Воланд. Посещая Москву, ему было интересно увидеть москвичей, понять их, как они изменились, какие они сегодня. Но для нас это возможность показать и наши возможности, нашу коллекцию", – цитирует его Агентство "Москва".

По мнению гендиректора ГИМа, многие посетители перед выставкой перечитают роман, а многие сделают это после. Увидеть экспозицию можно будет по единому входному билету.

Одним из основных разделов выставки будет зал "Античная Иудея". В нем представят монеты времен Понтия Пилата, в том числе римские ауреусы и динарии, иудейские пруты и 30 тетрадрахм. Также там можно будет увидеть древнеиудейские археологические памятники I века нашей эры.

Второй зал "Советская Москва" расскажет гостям о 1920–1930-х годах. В нем выставят бумажные червонцы, с которыми в произведении происходят мистические превращения. Кроме того, в зале воссоздадут кабинет Булгакова.

Музей Михаила Булгакова передал для выставки личные вещи писателя. В их число вошли машинопись романа, принадлежавшая Елене Булгаковой, чернильница, подсвечник, очки и членский билет Союза писателей 1934 года.

Ранее камерная выставка "Наставники Петра I: между традицией и новаторством" открылась в столичном музее-заповеднике "Коломенское". На ней представлены предметы, которые окружали будущего императора в детстве: портреты, изразцы, книги, по которым он мог обучаться, а также копия письма его матери о строительстве кораблей в Переславле-Залесском на Плещеевом озере.

культуравыставкигород

