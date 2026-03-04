Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 18:02

В мире

Жительница Британии засудила начальника после увольнения из-за тошноты в беременность

Фото: depositphotos/AlexLipa

Жительница Великобритании по имени Кайла Фармер отсудила 70 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее уволили за работу из дома из-за утренней тошноты во время беременности, сообщает Daily Mail.

Женщина работала видеоредактором и менеджером по операциям в компании Fresh Cut Video с января 2023 года. Изначально она работала удаленно, поскольку жила в Южной Африке, но после переезда в Великобританию от нее ожидали присутствия в офисе в Оксфорде.

Однако отношения с руководством ухудшились после того, как в январе 2024 года Фармер сообщила директору компании Гарри Пиллу о своей беременности и предоставила справку от врача. В ней было указано, что сотруднице временно рекомендуется работать из дома из-за сильной утренней тошноты и рвоты.

Изначально руководитель отреагировал положительно, но через несколько дней началась проверка работы Фармер. Позже ее обвинили в утечке данных, поскольку она скачала рабочие файлы на личный компьютер. При этом суд установил, что ранее практика считалась обычной и была известна руководству.

В результате сотрудницу уволили, объяснив это "плохой производительностью" и "неправомерным поведением". Однако трудовой трибунал в Рединге признал увольнение несправедливым. Более того, было установлено, что причиной решения работодателя стали беременность Фармер и ее больничный.

Судья также указал на то, что проблемы с производительностью были использованы как предлог, поскольку решение об увольнении фактически было принято заранее.

По словам Фармер, судебный процесс длился два года и сопровождался при этом "сильным стрессом". В настоящий момент девушка воспитывает дочь и ищет новую работу. Она отметила, что боролась в суде ради справедливости, а также других женщин, которые могут оказаться в такой ситуации.

Ранее профессор кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова заявила, что запрет сотрудникам разглашать заработную плату нарушает закон. По ее словам, работодатели часто включают подобные запреты в трудовые договоры или акты организаций. Однако законодательно сведения о зарплате не относятся к коммерческой тайне, также данная информация не подпадает под действие закона о персональных данных.

Читайте также


за рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика