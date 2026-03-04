Жительница Британии засудила начальника после увольнения из-за тошноты в беременность

Фото: depositphotos/AlexLipa

Жительница Великобритании по имени Кайла Фармер отсудила 70 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее уволили за работу из дома из-за утренней тошноты во время беременности, сообщает Daily Mail.

Женщина работала видеоредактором и менеджером по операциям в компании Fresh Cut Video с января 2023 года. Изначально она работала удаленно, поскольку жила в Южной Африке, но после переезда в Великобританию от нее ожидали присутствия в офисе в Оксфорде.

Однако отношения с руководством ухудшились после того, как в январе 2024 года Фармер сообщила директору компании Гарри Пиллу о своей беременности и предоставила справку от врача. В ней было указано, что сотруднице временно рекомендуется работать из дома из-за сильной утренней тошноты и рвоты.

Изначально руководитель отреагировал положительно, но через несколько дней началась проверка работы Фармер. Позже ее обвинили в утечке данных, поскольку она скачала рабочие файлы на личный компьютер. При этом суд установил, что ранее практика считалась обычной и была известна руководству.

В результате сотрудницу уволили, объяснив это "плохой производительностью" и "неправомерным поведением". Однако трудовой трибунал в Рединге признал увольнение несправедливым. Более того, было установлено, что причиной решения работодателя стали беременность Фармер и ее больничный.

Судья также указал на то, что проблемы с производительностью были использованы как предлог, поскольку решение об увольнении фактически было принято заранее.

По словам Фармер, судебный процесс длился два года и сопровождался при этом "сильным стрессом". В настоящий момент девушка воспитывает дочь и ищет новую работу. Она отметила, что боролась в суде ради справедливости, а также других женщин, которые могут оказаться в такой ситуации.

Ранее профессор кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова заявила, что запрет сотрудникам разглашать заработную плату нарушает закон. По ее словам, работодатели часто включают подобные запреты в трудовые договоры или акты организаций. Однако законодательно сведения о зарплате не относятся к коммерческой тайне, также данная информация не подпадает под действие закона о персональных данных.

