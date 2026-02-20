Юрист Шерстякова: запрет на разглашение заработной платы нарушает закон

Фото: depositphotos/Tiko0305

Запрет сотрудникам разглашать заработную плату нарушает закон. Об этом в беседе с ТАСС заявила профессор кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, работодатели часто включают подобные запреты в трудовые договоры или акты организаций. Однако законодательно сведения о зарплате не относятся к коммерческой тайне, также данная информация не подпадает под действие закона о персональных данных.

"Даже если такая обязанность (запрет на разглашение зарплат. – Прим. ред.) была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя", – сказала Шестерякова.

Она добавила, что в случае такого увольнения сотрудника восстановят, а работодателя можно будет привлечь к административной ответственности. Должностным лицам и тем, кто занимается предпринимательством без образования юрлица, грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

Шестерякова также подчеркнула, что установивший подобный запрет работодатель таким способом хочет отойти от принципа "равная оплата за труд равной ценности". Если руководителю нужно индивидуализировать заработок сотрудников, то этот механизм необходимо сделать прозрачным для обеих сторон.

"Например, установить показатели, определить баллы за эти показатели. И тогда возможна индивидуализация, понятная всем", – заключила эксперт.

