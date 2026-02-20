График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 10:02

Общество
Главная / Новости /

Юрист Шерстякова: запрет на разглашение заработной платы нарушает закон

Юрист назвала нарушением запрет на разглашение зарплат

Фото: depositphotos/Tiko0305

Запрет сотрудникам разглашать заработную плату нарушает закон. Об этом в беседе с ТАСС заявила профессор кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, работодатели часто включают подобные запреты в трудовые договоры или акты организаций. Однако законодательно сведения о зарплате не относятся к коммерческой тайне, также данная информация не подпадает под действие закона о персональных данных.

"Даже если такая обязанность (запрет на разглашение зарплат. – Прим. ред.) была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя", – сказала Шестерякова.

Она добавила, что в случае такого увольнения сотрудника восстановят, а работодателя можно будет привлечь к административной ответственности. Должностным лицам и тем, кто занимается предпринимательством без образования юрлица, грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

Шестерякова также подчеркнула, что установивший подобный запрет работодатель таким способом хочет отойти от принципа "равная оплата за труд равной ценности". Если руководителю нужно индивидуализировать заработок сотрудников, то этот механизм необходимо сделать прозрачным для обеих сторон.

"Например, установить показатели, определить баллы за эти показатели. И тогда возможна индивидуализация, понятная всем", – заключила эксперт.

Между тем более 60% россиян назвали важность дела выше зарплаты. Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что большая часть жителей России причисляет себя к тем, кто, "прежде всего, болеет за дело". Также около 40% отметили, что их окружают люди, которым близка идея служения.

Юристы рассказали о компенсации при задержке зарплаты

Читайте также


общество

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика