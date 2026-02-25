Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:35

Политика

Небензя сообщил, что Россия ценит позицию США по Украине

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия ценит позицию американской стороны по Украине. Москва ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам и участвует в дискуссиях в Абу-Даби и Женеве. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Одновременно с этим дипломат отметил, что любые договоренности по Украине должны привести к реальному завершению конфликта, а не временному прекращению огня, который Киев использует в своих "агрессивных целях".

"Любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта", – заявил Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшие 10 дней. Трехсторонняя встреча может состояться во Флориде.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика