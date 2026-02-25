Небензя сообщил, что Россия ценит позицию США по Украине

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия ценит позицию американской стороны по Украине. Москва ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам и участвует в дискуссиях в Абу-Даби и Женеве. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Одновременно с этим дипломат отметил, что любые договоренности по Украине должны привести к реальному завершению конфликта, а не временному прекращению огня, который Киев использует в своих "агрессивных целях".

"Любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта", – заявил Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшие 10 дней. Трехсторонняя встреча может состояться во Флориде.