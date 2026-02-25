Форма поиска по сайту

25 февраля, 18:02

Шоу-бизнес

Комик Сабуров дал первый концерт после запрета въезда в Россию на 50 лет

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета въезда в Россию на 50 лет. Об этом сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

По ее словам, концерт прошел на Пхукете. Собчак рассказала, что во время выступления комик поблагодарил ее за поддержку и пошутил над ситуацией.

"Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна", – процитировала Сабурова телеведущая, добавив, что в этот раз не было шуток про лошадей.

Она также указала, что, несмотря на ее мнение о человеке, поддерживает каждого в случае несправедливости.

Кроме того, как рассказала Собчак, комик шутил, что его выступления будут сильно патриотичными. Сабуров даже предположил, что после его концертов многие будут думать, не иноагент ли журналист Владимир Соловьев.

Также, по словам телеведущей, комик рассказал про момент задержания в аэропорту. Он заявил, что каждый второй полицейский подходил к нему сфотографироваться. Сабуров также отметил, что многие пришли на его выступление, чтобы посмотреть на "уголовника".

"По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что – Дракула?" – пошутил комик.

Сабурову запретили въезд в Россию 30 января. Такое решение было принято в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Среди возможных причин введения данного запрета – критика СВО, нарушения миграционного и налогового законодательства. СМИ также выяснили, что Сабуров пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя установленные в стране правила.

В частности, в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. В РФ комик владеет имуществом более чем на 60 миллионов рублей. Также стало известно, что Сабуров якобы отказывался от российского гражданства, боясь санкций.

О запрете комик узнал в аэропорту Внуково, когда прилетел из Дубая. После он принял решение отправиться в Алма-Ату.

Затем билеты на мартовские концерты стендап-комика в России сняли с продаж. В частности, 17 марта у Сабурова было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге. При этом цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.

Спустя время стендап-комик удалил все публикации в основной сетке своего профиля в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В историях артист разместил обращение к аудитории. Он поблагодарил Россию, указав, что получил здесь возможность для творческого развития.

В середине февраля стало известно, что Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) начал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве, по которой ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Казахстанский активист Марат Турымбетов указал, что летом 2025 года комик передал российским бойцам в зоне СВО 10 мотоциклов.

На этом фоне зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов указал, что Сабуров в случае уголовного преследования в Казахстане может обратиться к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.

Комик Сабуров вернулся в Казахстан

