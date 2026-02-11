В Казахстане проверят комика Сабурова по статье о наемничестве

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) может проверить стендап-комика Нурлана Сабурова по статье о наемничестве, заявил заместитель генерального прокурора страны Галымжан Койгелдиев.

"То, что в СМИ пишут, все требует исследования и изучения. То, что там говорят про статью (УК Казахстана. – Прим. ред.) 170 ("О наемничестве". – Прим. ред.), это компетенция КНБ", – передает его слова Tengrinews.kz.

Заявление против комика подал казахстанский активист Марат Турымбетов. В своих соцсетях он заявил, что потребовал проверить информацию о том, что летом 2025 года комик передал российским бойцам в зоне СВО 10 мотоциклов. По словам активиста, это может квалифицироваться как финансирование и обеспечение наемничества, за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято еще 30 января в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей. Комика задержали в аэропорту Внуково по прилете из ОАЭ.

Как утверждали СМИ, решение было связано с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. Отмечалось, что комик пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

Журналисты также писали, что Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, боясь санкций. При этом большую часть своей профессиональной деятельности он вел именно в России. Позже сообщалось, что юморист вернулся в Казахстан.

