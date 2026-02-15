Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Госпереворот на Украине был организован в 2014 году руками западных государств – об этом важно не забывать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии – все они принимали участие в организации этого переворота. И мы должны это помнить", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее Песков заявлял, что новую эпоху в современной истории можно отсчитывать с 2014 года, поскольку именно тогда "поменялось все".

Он напомнил о событиях тех лет в Европе, а также о роли Запада в перевороте на Украине. По словам Пескова, в том году был пройден некий рубикон и началась новая реальность, которая требовала от Москвы решительных действий.