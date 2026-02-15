Форма поиска по сайту

15 февраля, 04:56

Политика

Зеленский провел встречу с Уиткоффом и Кушнером

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером в преддверии следующего раунда трехсторонних переговоров в Женеве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Украинский лидер выразил надежду, что предстоящие встречи делегаций будут результативными в рамках мирного процесса.

"Обсудили также некоторые наработки после встреч в Абу-Даби. Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе", – добавил Зеленский.

Глава Украины выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и его команде за усилия в урегулировании украинского конфликта.

Зеленский также встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили тему безопасности Украины, а также вопросы укрепления партнерских отношений в области обороны и экономики.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

