Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 15 февраля. 25-летний мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам из-за малозначительного повода.

Потерпевшие госпитализированы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

