15 февраля, 12:22

Происшествия

Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина ранил ножом двух женщин в храме Челябинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 15 февраля. 25-летний мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам из-за малозначительного повода.

Потерпевшие госпитализированы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве арестовали женщину, которая ударила ножом своего знакомого в квартире на юго-западе города. По версии следствия, между ней и мужчиной возник конфликт. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Новости регионов: вооруженный ножом мужчина ворвался в детсад в Оренбургской области

