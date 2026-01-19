Форма поиска по сайту

19 января, 21:21

Происшествия

Зарезавший молодого человека в Электростали заявил, что был в шоковом состоянии

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Задержанный за убийство молодого человека в подмосковной Электростали заявил, что в момент нападения находился в шоковом состоянии, поэтому не осознавал своих действий. Кадры допроса опубликованы в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемый рассказал, что нож он взял в квартире, куда заходил вместе с братом перед поездкой. По его словам, в ходе возникшего в общественном транспорте конфликта он применил оружие из-за шока.

18 января в рейсовом автобусе в Электростали между группой молодых людей и 19-летним пассажиром произошел конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни. После выхода из транспорта на остановке между ними началась драка.

В ходе потасовки молодой человек достал нож и нанес одному из оппонентов удары в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в больнице помощь, пострадавший скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

