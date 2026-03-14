Силы ПВО Минобороны сбили еще шесть беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще шести БПЛА, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом над столицей был уничтожен 31 беспилотник.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

На фоне налетов дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. Позже авиагавани Внуково и Домодедово возобновили деятельность по приему и выпуску рейсов.

